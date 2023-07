CARTES. Vague de chaleur et alerte canicule : où il va faire le plus chaud en France ce week-end ?

Il va faire très chaud ce week-end, voici où on va transpirer le plus.

Météo France annonce que la première vague de chaleur de l'été est là et devrait durer au moins tout le week-end avant une baisse des températures en début de semaine. Ce samedi, 15 départements sont en vigilance jaune canicule dans l'est du pays, l'alerte s'étend à 20 départements pour dimanche.

20 départements seront en vigilance jaune canicule dimanche. Capture - Météo France

"Les maximales pourraient atteindre 35 à 36 °C dans la vallée du Rhône et l’intérieur de la Provence, avec des pointes à 37 °C. Ailleurs, sur la moitié est, et la Corse, elles seront généralement comprises entre 32 et 35 °C", quand dimanche "la chaleur devrait encore monter d'un cran" : "des pointes à 35-36 °C jusqu’en Bourgogne et Alsace. Dans la vallée de Rhône et l’intérieur de la Provence, on pourra atteindre par endroits 37 à 38 °C".

Où il fera le plus chaud en Occitanie

Si aucun département d'Occitanie n'est en vigilance canicule, les températures resteront élevées. Ce samedi 8 juillet 2023 dans l'après-midi, les 30°C seront dépassés dans presque tous les départements :

33°C à Nîmes (Gard), Albi (Tarn)

(Gard), (Tarn) 32°C à Montauban (Tarn-et-Garonne), Castres (Tarn), Toulouse (Haute-Garonne)

(Tarn-et-Garonne), (Tarn), (Haute-Garonne) 31°C à Millau (Aveyron), Cahors (Lot), Carcassonne (Aude)

(Aveyron), (Lot), (Aude) 30°C à Montpellier (Hérault)

(Hérault) 29°C à Rodez (Aveyron), Auch (Gers), Foix (Ariège), Perpignan (Pyrénées-Orientales), Mende (Lozère)

(Aveyron), (Gers), (Ariège), (Pyrénées-Orientales), (Lozère) 27°C à Tarbes (Hautes-Pyrénées)

(Hautes-Pyrénées) 26°C à Laguiole (Aveyron)

Les températures pour ce samedi après-midi en Occitanie. Capture - Météo France

Le soleil régnera toujours dimanche 9 juillet, et les températures vont continuer à grimper :

34°C à Nîmes (Gard), Millau (Aveyron)

(Gard), (Aveyron) 33°C à Carcassonne (Aude)

(Aude) 32°C à Albi et Castres (Tarn), Béziers (Hérault), Figeac (Lot)

et (Tarn), (Hérault), (Lot) 31°C à Mende (Lozère)

(Lozère) 30°C à Rodez (Aveyron), Toulouse (Haute-Garonne), Montauban (Tarn-et-Garonne), Cahors (Lot), Perpignan (Pyrénées-Orientales)

(Aveyron), (Haute-Garonne), (Tarn-et-Garonne), (Lot), (Pyrénées-Orientales) 29°C à Auch (Gers)

(Gers) 27°C à Foix (Ariège) et Laguiole (Aveyron)

(Ariège) et (Aveyron) 26°C à Tarbes (Hautes-Pyrénées)

Les températures à la hausse pour dimanche en Occitanie. Capture - Météo France

.