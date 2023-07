Cyclisme : la Millavoise Marine Cabirou championne de France de VTT descente !

La pilote aveyronnaise s’est emparée du deuxième titre national de sa carrière, samedi 8 juillet, à la station des Arcs (Savoie). Son coéquipier Dylan Levesque s’est classé 5e.

Quatre ans après son premier titre, Marine Cabirou ramène une nouvelle fois le maillot de championne de France à Millau ! Même si la pilote de VTT descente a déjà le regard tourné vers le championnat du monde. Samedi 8 juillet, à la station des Arcs (Savoie), l’Aveyronnaise s’est imposée lors de l’épreuve nationale, comme en 2019. "Je sentais un peu de fatigue, après le premier bloc de la coupe du monde, mais j’ai fait une bonne descente", estimait-elle, en toute simplicité, trois mois après le début du circuit international. Le titre, c’était son objectif.

Un retour gagnant

Mais vendredi, ce n’était pas gagné : les temps étaient serrés au bout des qualifications. Et samedi, la pilote du team Scott DH Factory s’est envolée avec un parcours réalisé en 4’24’’40, soit deux secondes de moins que l’autre favorite de la course, la Lodévoise Lisa Bouladou. "Le parcours était technique, revenait-elle. Avec des virages au départ et une partie dans les sous-bois."

"Ça fait toujours plaisir (de gagner) mais c’est moins émotionnel que la première fois", concédait-elle. Même si, depuis, Cabirou s’est relevée d’une lourde blessure. "C’est clair que ça fait plaisir de revenir et de gagner après ces deux années difficiles."

Objectif atteint pour Dylan Levesque

Chez les hommes, Dylan Levesque a atteint son objectif d’intégrer le top 5 en se classant 5e. Il a bouclé le parcours en 3’43’’54. "Je suis à quelques dixièmes de seconde du podium et de la victoire, soulignait celui qui fait également partie du team Scott DH Factory. C’est frustrant, forcément, mais c’est rassurant. Ça montre qu’on travaille et qu’on est dans la bonne direction. D’autant plus que le niveau français est très haut." "Le parcours n’était pas très difficile, a-t-il ajouté. Mais comme les masters, les vétérans, sont passés avant, la piste a été énormément détériorée. Et c’est cette usure-là qui a rendu le parcours technique."

Les deux Millavois rentrent à la maison pour un peu de repos bien mérité. Avant de repartir en Ecosse, la première semaine d’août, pour disputer le championnat du monde.