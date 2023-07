CARTE. Forte dégradation orageuse et très forte chaleur : 14 départements en vigilance orange et 59 en jaune

La situation évolue par rapport au samedi 8 juillet, avec le renforcement du risque d'orages ce dimanche 9 juillet dans le nord du pays et d'un temps encore plus chaud dans l'est avec des températures caniculaires. Dix départements ont été placés en vigilance orange aux orages et quatre autres en vigilance orange canicule.



Quatorze départements sont, dimanche 9 juillet au matin, placés en vigilance orange, dont quatre pour canicule dans le Sud-Est et dix autres pour des orages violents dans le Nord-Est, a annoncé Météo France dans son dernier bulletin.

Les 14 départements en vigilance orange et les 59 autres en vigilance jaune ce dimanche 9 juillet.

"Dès le matin, du nord de la Nouvelle Aquitaine et du Centre-Val-de-Loire vers l’Ile-de-France, l’est des Hauts de France, et la Champagne-Ardenne, le nord Bourgogne, un temps perturbé avec des averses et des orages s’installe", indique le service de météorologie et climatologie. "Ces orages peuvent être violents dès la fin de matinée et jusqu’en milieu d’après-midi sur l’est du Centre Val de Loire, la Champagne-Ardenne et la Lorraine".

Ces orages peuvent s'accompagner de chutes de grêle et de puissantes rafales de vent avoisinant les 100 km/h.

La vigilance canicule maintenue dans le Sud-Est

Dans le Sud-Est, le Rhône, l’Ain, l’Isère et les Alpes-Maritimes sont maintenus en vigilance orange pour canicule, du fait d’un "épisode caniculaire non exceptionnel pour la saison, mais dont la persistance nécessite une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées", précise Météo France.

Les quatre départements en vigilance orange canicule ce dimanche 9 juillet.

À Lyon et Bourg-en-Bresse, le mercure devrait notamment atteindre les 38 degrés, indique l’institut météorologique, qui a également placé 59 départements en vigilance jaune pour canicule ou orages violents.

Risques d'orages violents dans le Nord-est

Les dix départements en vigilance orange orages ce dimanche 9 juillet.

Dans le Nord-Est, dix autres départements, l’Aisne, la Seine-et-Marne et toute la région Grand Est à l’exception de l’Alsace, ont été placés en vigilance orange pour des orages violents. Soyez vigilant en raison de ces forts orages qui peuvent surprendre dans une ambiance moite. Ces orages peuvent s'accompagner de chutes de grêle et de puissantes rafales de vent entre l'après-midi et la fin de soirée.

Les prévisions ce dimanche matin.

Les prévisions ce dimanche après-midi.

Au niveau des températures, Météo France indique que "les maximales s'échelonnent de 20 à 25 degrés de la Manche aux Pays de Loire, de 25 à 30 degrés des Hauts de France à la façade atlantique, de 29 à 35 degrés ailleurs, localement 36 à 37 en plaine d'Alsace, en Bourgogne, en vallée du Rhône et en Provence.

Quel temps lundi ?

Il y aura moins d'orages que le week-end et le soleil s'imposera sur la majorité du territoire, sauf du nord de la Bretagne au Cotentin où l'air est respirable. La chaleur sera suffocante du Grand Est à Rhône-Alpes et au sud-est avec 35 à 37°C l'après-midi.