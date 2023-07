Laissac-Sévérac l'Église. Le centre social a tenu son assemblée générale avant de déménager

Le centre social du Laissagais est une association loi 1901 portée par des bénévoles et des salariés. Son assemblée générale s’est tenue récemment.

Le bilan moral a été présenté par la présidente, Viviane Pernodat, reprenant les divers changements avec lesquels le centre social a dû composer durant l’année 2022 : les départs et arrivées de salariées, des mouvements au sein du bureau fragilisant l’association. La présidente a remercié les équipes de salariés, les bénévoles et les membres du bureau précédent et actuel pour le travail effectué et leur investissement sans faille.

L’équipe salariée a ensuite présenté le bilan d’activité 2022 ; une activité générale qui a subi de nombreuses modifications mais qui s’est tout de même maintenue et parfois même accrue.

Les bénévoles d’Éco’Fringues, ont tenu les ouvertures habituelles et deux braderies. Le service de la banque alimentaire a été conservé sans interruption, avec une très belle collecte en fin d’année. Et des animations de territoire portées par le club de loisirs et/ou l’accueil de loisirs qui dynamisent le service aux familles, ont eu lieu régulièrement.

Ensuite, l’assemblée a procédé à l’élection du tiers renouvelable des membres du Conseil d’administration.

Un nouveau bureau a été élu à l’issue du Conseil d’administration :

Présidente : Jennifer Pierrard, vice-présidentes : Vanessa Hamlili et Anne-Marie Legrand, secrétaire : Viviane Pernodat, trésorière : Christine Sigaud-Vayssettes

Pour laisser place à la construction du futur pôle intercommunal multiservice (PIMS), les services du centre social ainsi que les activités hébergées dans ses locaux déménagent et s’installent, dès début juillet, dans différends locaux, mis gracieusement à disposition par la mairie.

La banque alimentaire est installée au rez-de-chaussée de la maison carrée de l’îlot Vigarié et la bibliothèque prend place au premier étage.

La boutique Eco’fringue se trouve au 37, place de l’église.