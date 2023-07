Saint-Amans-des-Cots. "Les années folles" avec Via’danse

Le public était venu nombreux pour assister au spectacle de danse "Les années folles" organisé par l’association Via’danse. Depuis septembre, Isabelle Hérisson professeure de danse, travaille avec une trentaine d’élèves son spectacle de fin d’année. Les élèves répartis sur trois cours suivant l’âge et le niveau, se retrouvent tous les mardis soir entre 17 heures et 21 heures. Le spectacle s’est animé autour de chorégraphies toutes réalisées avec le professeur et ses élèves. À travers ces compositions, les danseuses et danseurs ont su exprimer tout leur talent avec beaucoup de grâce et d’enthousiasme, mais aussi avec rigueur et concentration. La soirée s’est terminée sous les applaudissements d’un public enthousiaste. Les inscriptions pour la rentrée prochaine peuvent se faire au 06 87 97 74 34 ou lors du forum des associations qui se tiendra en septembre.