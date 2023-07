Espalion. Saison 2023 : un premier bilan satisfaisant

Les sociétaires de l’Amicale pétanque ont dressé, vendredi en fin d’après-midi, au siège du foirail, un bilan de mi-saison.

Cette réunion était animée par Pascal Parnet vice-président, Marie Jarra trésorière et Jean-Claude Viguier secrétaire.

La participation aux différents championnats, 221 toutes compétitions confondues est assez forte. Les résultats sont satisfaisants, et les féminines se sont particulièrement distinguées. Nathalie Hilaire a terminé 3e du tête à tête. Valérie Pègues et Séverine Besombes ont pris la 3e place en doublette et sont arrivées en quart de finale du championnat de ligue Occitanie.

Quant au junior Nathan Petit, il a accumulé les performances : finale du championnat départemental en tête à tête, titre départemental au tir de précision, titre départemental en triplette junior, associé à Nathan Gaillac et Clément Nespoulous.

Concernant l’organisation des finales départementales le week-end des 22 et 23 avril, elle s’est bien déroulée, malgré des conditions climatiques défavorables, avec le tir de précision féminin, le tête à tête masculin et la finale doublette féminine.

Le concours du 18 mai a connu une forte participation avec 87 équipes, tandis que celui de la fête de la Saint-Hilarian, concurrencé par plusieurs rencontres, notamment à Bozouls, il n’a enregistré que 18 équipes. La réunion s’est terminée par la préparation des concours en nocturne, suivi d’un apéritif et d’un moment convivial autour d’une excellente soupe au fromage.