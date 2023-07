Canicule : 7 départements en vigilance orange, plus de 40°C ressentis... Où il va faire le plus chaud jusqu'à mardi ?

Les fortes chaleurs et les vigilances canicules vont durer au moins jusqu'à mardi, voici qui vont être les plus impactés.

La vague de chaleur qui étouffe la France depuis ce week-end se prolonge ce lundi 10 juillet 2023. Météo France a placé 7 départements en vigilance orange : Ain, Isère, Rhône, Loire, Alpes-de-Haute-Provence, Var et Alpes-Maritimes.

25 départements sont aussi en vigilance jaune. L'alerte canicule devrait continuer jusqu'à mardi 11 juillet.

A 16h :

Carte d'aujourd'hui : encore 3 dépts lorrains en vigilance orange orages. 5 dépts du quart sud-est en orange #canicule (ajout de la Loire).

Carte de demain : 7 dépts en orange canicule (ajout du Var et des Alpes-de-Haute-P.).

Par rapport à ce week-end, les températures sont en hausse ce lundi dans l'ouest et le sud du pays, annonce Météo France. "Des valeurs atteignent 30 à 35 °C du Sud-Ouest aux frontières de l'Est, jusqu'à 37 à 40 °C en basse vallée du Rhône".

Selon une carte de la Chaîne Météo, les ressentis pourront être très lourds cet après-midi. On aura par endroits l'impression qu'il va faire 41°C dans l'Occitanie (surtout dans les anciennes Midi-Pyrénées), et jusqu'à 45°C dans la vallée du Rhône.

Jusqu'à 40°C ce mardi ?

La chaleur va persister dans le sud et l'est, mardi. Pour l'instant, Météo France place 6 départements en vigilance orange : Ain, Rhône, Loire, Isère, Alpes-de-Haute-Provence et Alpes-Maritimes. En plus s'ajoutent 26 départements en jaune.

"On attend de très fortes chaleurs (> 35 °C) de la vallée du Rhône et la Provence jusqu'en Alsace, avec des pointes à 39-40 °C possibles en Rhône Alpes, voire jusqu'en Alsace.", détaille Météo France. Cette chaleur intense pourrait favoriser le développement "d'orages violents" dans l'après-midi.

Un front froid va gagner la Bretagne mardi, puis s'étendre sur presque tout le pays mercredi. " Avec le front de l'air plus frais envahira la plupart des régions et les températures perdront 7 à 10 degrés sur de nombreuses régions, se rapprochant des normales de saison. Seul le Sud-Est conservera des valeurs élevées avec des pointes à 35 °C localement".

Les prévisions en Occitanie

En Occitanie, c'est dans le Gard que la chaleur devrait être la plus intense ce lundi avec 37°C à Nîmes et Alès dans l'après-midi.

Dans les départements voisins, les 30°C seront largement dépassés : 35°C à Millau (Aveyron), 33°C à Montpellier (Hérault), 33°C à Mende (Lozère), 34°C à Carcassonne (Aude). Il fera également au moins 33°C à Albi (Tarn) et Cahors (Lot), 32°C à Montauban (Tarn-et-Garonne) et 31°C à Toulouse (Haute-Garonne) et Rodez (Aveyron).

L'est du département sera particulièrement irrespirable.

