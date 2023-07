Sainte-Radegonde. Election du nouveau conseil municipal des enfants

Les élections de renouvellement du conseil municipal des Enfants se sont déroulées, dans les locaux de la mairie de Sainte-Radegonde, et dans les conditions normales d’une élection en France (bulletins de vote en règle, enveloppes officielles, isoloirs, urne réglementaire, cartes d’électeurs, liste d’émargement…).

13 projets étaient proposés (six par des filles et sept par des garçons), pour sept postes à renouveler. Les candidats avaient fait campagne, et la tension était palpable lors de ce vote.

A l’issue du dépouillement assuré par les élus sortants (avec beaucoup de sérieux et dans les conditions réelles d’une élection), ont été comptabilisés : 82 élèves inscrits, 79 votants, 76 votes exprimés et 3 bulletins blancs.

Les nouveaux élus

Ourmieres Julian, avec 15 voix, pour son projet : "Installation d’un coin repas/repos/détente, près du City Stade". Rouquie Gabriel, 14 voix, pour son projet : "Installation de cage(s) de foot dans l’école". Constans Enora, trois voix, pour son projet : "Classe à l’extérieur aux beaux jours"

Vielledent Ethan, 9 voix, pour son projet : "Installation d’une cuve pour récupérer l’eau et l’utiliser au niveau des toilettes de l’école"

Cance Romane, sept voix, pour son projet : "Mise en place d’un journal de l’école".

Couronne Enzo, cinq voix, pour son projet : "Mise en place d’un espace plantes avec explications"

Valaye Léa, avec cinq voix, pour son projet : "Nettoyage du village".

Les résultats ont été proclamés par Laurence Pages-Touzes, munie de son écharpe de maire, dans la cour de l’école. Elle était entourée de deux élues.

Les nouveaux élus ont été félicités et largement applaudis, les sortants remerciés et applaudis également pour tout le travail fourni, et chacun a reçu un diplôme. Il appartient désormais aux futurs CM2 d’accueillir et accompagner leurs nouveaux camarades fraîchement élus. Les candidats sont tous remerciés, y compris, ceux qui n’ont pu être retenus, ainsi que l’équipe enseignante, Arthur, les employés communaux et les élus pour leur implication. Il faut dire que beaucoup de travail a été nécessaire pour l’organisation et la tenue de ces élections.