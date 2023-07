Espalion. Premier spectacle gratuit cet après-midi

Depuis plusieurs années déjà, l’opération Yaka’Venir à Espalion constitue un moment fort de l’animation estivale. L’édition 2023 débute aujourd’hui et elle se prolongera jusqu’au jeudi 10 août.

Des spectacles, des ateliers, des visites, des jeux gratuits pour les enfants, à raison de deux rendez-vous hebdomadaires, le mardi et le jeudi : une aubaine pour les enfants et leurs familles qui apprécient ces moments de loisirs, gratuits de surcroît. Une quinzaine de rendez-vous figurent au programme 2023.

Mardi 11 juillet. Spectacle "Béron à tous les âges" (45 minutes), à 15 h 30, place du Marché.

Jeudi 13 juillet : Animation minigolf, ouverte à tous, de 14 heures à 18 heures au Foirail. Musée des mœurs et coutumes : découverte des cultures du monde, ouvert à tous, de 14 heures à 16 h 30 au Musée (1).

Mardi 18 juillet. Jeux en bois traditionnels "Les maîtres du jeu", ouvert à tous, de 14 heures à 18 heures, au jardin des Petits Arbres.

Mardi 25 juillet. Kart à pédales, enfants de 5 à 12 ans, de 14 heures à 17 heures, au Foirail. Parcours "Tyrolienne et mur d’escalade", enfants de plus de 5 ans, de 10 heures à midi et de 14 heures à 18 heures, au Foirail.

Jeudi 27 juillet. Animations Buggy radio commandé, ouvert à tous, de 14 heures à 17 heures, sur le site de la Grave.

Démonstration et atelier médiéval (1 heure) par l’équipe du château de Calmont d’Olt, ouvert à tous, à 11 heures, au Foirail. Animations et visite du château de Calmont d’Olt (3 heures), ouvert à tous, de 14 heures à 17 heures (1). Jeudi 3 août. Démonstration et atelier médiéval (1 heure) par l’équipe du château de Calmont d’Olt, ouvert à tous, de 14 heures à 17 heures, au château (1).

Mardi 1er août. Musée des mœurs et coutumes : découverte des cultures du monde (45 minutes), ouvert à tous, de 14 heures à 16 h 30 au Musée (1).

Jeudi 3 août. Démonstration et atelier médiéval (1 heure) par l’équipe du château de Calmont d’Olt, ouvert à tous, à 11 heures, au jardin des Petits arbres. Animations et visite du château de Calmont d’Olt (3 heures), ouvert à tous, de 14 heures à 17 heures (1). Mardi 8 août. Jeux en bois traditionnels "Les maîtres du jeu", ouvert à tous, de 14 heures à 18 heures, au jardin de l’Europe.

Jeudi 10 août. Kart à pédales, enfants de 5 à 12 ans, de 14 heures à 17 heures, au Foirail. Animations Slot Racing circuit électrique, ouvert à tous, de 14 heures à 18 heures, place du Marché.

En cas de mauvais temps, les spectacles sont maintenus ; renseignements auprès de l’Office de tourisme pour les changements de lieux.

(1) : réservation 3 jours avant auprès de l’Office de tourisme au 05 65 44 10 63.