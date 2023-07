Espalion. Belle soirée détente avec le club de handball

Après une saison particulièrement chargée, le club proposait samedi soir un moment de convivialité. Avec une météo favorable, le succès a été au rendez-vous.

Quoi de mieux qu’un apéro concert au bord du Lot, à l’ombre des platanes centenaires tout en dégustant un bon aligot saucisse dans une ambiance rouge et jaune pour marquer la fin de saison du HBCE ?

Pour les coprésidents Fabien Baldet, Stéphane Ginisty et Jean-Paul Marcillac l’intérêt premier était de tisser des liens entre l’ensemble des licenciés joueurs et dirigeants, supporters, sympathisants ou simples amateurs d’une agréable soirée en plein air tout en abondant accessoirement les finances du club. La journée avait commencé par un tournoi sur herbe. Entre deux passages à la buvette (pour se rafraîchir), garçons ou filles, jeunes ou plus expérimentés, licenciés ou néophytes se sont affrontés dans des rencontres où le style de jeu comptait plus que le score. Toutes les équipes ont été récompensées. En soirée une armée de petites mains s’était mobilisée pour officier derrière le comptoir de la buvette, assurer le service des plateaux-repas avec l’incontournable aligot. Le tout dans une agréable ambiance musicale assurée par "le duo acoustique Les Duganels". Tables rangées, barnums démontés, joueurs et dirigeants peuvent s’accorder maintenant quelques jours de vacances bien méritées avant la reprise pour préparer une nouvelle saison encore remplie de belles surprises.