Onet-le-Château. L’école de basket s’étoffe avec de nouvelles recrues dans toutes les catégories

L’assemblée générale du basket club, en présence de Valérie Abadie-Roques, représentant le maire, s’est tenue dernièrement au gymnase des Albatros.

L’occasion pour sa présidente Nadine Fronzes de faire un état des lieux d’une saison où de nouvelles recrues ont été accueillies chez les jeunes, permettant au club de constituer des équipes en U7, U9 et U11, il en est de même en U15 et en U17, ils sont aussi les premiers soutiens des équipes seniors filles et seniors garçons qui évoluent toutes deux en pré-région.

Au total, le club compte 60 licenciés (en nette augmentation, surtout au niveau de l’école de basket) qui sont accompagnés par Attoumani et Zayer qui gèrent tous les entraînements. Par contre, le club déplore un manque de bénévoles qui rend compliqué les déplacements et l’organisation des matches. Ce sera pour le club, un des enjeux de la prochaine saison…

Concernant les résultats sportifs, l’équipe seniors féminine termine à la 4e place en pré-région, l’équipe seniors masculine finit à la 9e place ; quant à l’équipe U15, elle finit dernière, mais fait preuve de beaucoup de détermination et devrait s’affirmer à la prochaine saison. On n’oubliera pas le côté convivial qui est toujours très présent avec le tournoi de Noël et de carnaval, le goûter de Noël avec de nouveaux maillots… Tous seront bien évidemment au départ de l’étape du tour de France féminin à Onet le 27 juillet et participeront à la journée Vitalsport le 26 août et à la fête du sport le 10 septembre.

Enfin pour ce qui est du rapport financier, il accuse un solde débiteur de 291,24 €, dû à une augmentation au niveau des équipements. Ce bilan est aussi l’occasion pour le club, de remercier la commune d’Onet pour son soutien financier et matériel, mais également les bénévoles et l’entreprise Signovia, pour les maillots.

Après les élections du comité directeur, tous se sont retrouvés pour moment plus festif, autour d’un apéro dînatoire.