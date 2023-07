Olemps. Avec l’été, retour du "picnic ciné"

La mairie organise une séance de cinéma gratuite mardi 18 juillet à 22 heures à la salle 7 -77.

Repas sur l’herbe dans le parc de la salle 7-77 à partir de 19 heures (chacun amène son pique-nique) avant de découvrir le film de Nicolas Nanier, Poly, un film touchant, véritable voyage initiatique et incroyable histoire d’amitié…

Avec Julie Gayet, François Cluzet et Elisa de Lambert.

Le synopsis : Cécile, une petite Parisienne de 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. Malheureusement pour elle, l’intégration avec les autres enfants du village n’est pas chose facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que le poney Poly est en réalité une vedette maltraitée. Entre l’animal maltraité et l’enfant naît une incroyable amitié. Le début d’une folle et belle aventure qui les mènera loin de cet environnement hostile. Et leur fera braver tous les dangers.