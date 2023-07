Villefranche-de-Rouergue. La Cocotte gourmande et ses plats en sauce

Après vingt ans d’interruption, Jérôme a repris du service en cuisine pour le bonheur de ses clients

Quand on totalise 53 déménagements en 50 ans, on se forge inévitablement un bon bagage culturel… Habitué dans l’enfance à suivre son père au hasard de ses mutations, Jérôme Anciaux s’est d’abord forgé le sien au travers des cuisines régionales.

Une curiosité qui le mène naturellement vers une carrière de boucher charcutier et lui donne le goût des marchés de plein vent. Pourtant, en chemin, il abandonne un temps la charcutaille et la cuisine pour faire comme papa.

Le traiteur écume les marchés

Une parenthèse de 20 ans de bons et loyaux services qu’il effectue avec bonheur en magasin. Mais le voilà bientôt taraudé par l’envie de soigner à nouveau ses semblables aux petits oignons… Ainsi naît la Cocotte Gourmande, une enseigne traiteur domiciliée à Limogne-en-Quercy, qui écume les marchés de Villefranche, Onet et Luc-la-Primaube. "La cuisine n’est rien si elle n’est pas partagée par les gens qu’on apprécie", aime à déclarer le cuistot passionné.

Au menu, les bons petits plats de la cuisine française : blanquette de veau, bœuf bourguignon, navarin, lapin chasseur et poulet basquaise, soit autant de cocottes mitonnées avec amour à partir de produits locaux en provenance de ses voisins camelots : le porc et le veau HVE d’Estelle, les légumes bios d’Emilien et de Sanvensa…

"Cet été, je serai aux charbons sur 36 marchés gourmands." Une bonne occasion de se laisser séduire par ses tartelettes lorraines et ses pommes au four, au-delà de la formule entrée-plat-dessert. La Cocotte Gourmande s’installe tous les jeudis sur la place Lescure à hauteur de la rue Durand de Montlauzeur.