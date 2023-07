Sortie du club Mulitiprintemps

Le club multiprintemps de Grand-Vabre avait organisé pour tous, adhérents ou non, une sortie en direction de Bort-Les-Orgues. Et c’est en bus par une belle journée que les 21 adhérents sont partis pour Le musée de la tannerie et du cuir où le guide expliqua la différence entre les cuirs ainsi que la fabrication de la peau brute au produit fini avec la confection entre autres de sacs, de ceinturons, etc. Après le visionnage de vidéos, le groupe s’est retrouvé autour d’un repas à Lambres (Cantal) chez Delmas pour déguster les spécialités de la région. Après cet intermède, au pied du château de Val, tout le monde put remonter la vallée de la Dordogne en Vedette Panoramique pour une visite également guidée.

La découverte à l’intérieur du Barrage EDF, une structure exceptionnelle et impressionnante puis un arrêt sur l’ouvrage ont ravi les participants. Le président en profita pour annoncer les prochaines animations concernant le club comme un rendez-vous avec Pro’Confort France dans la salle des fêtes le mardi 12 septembre, un quine sans ordinateur, dimanche 27 septembre, et les repas des mardis 21 novembre et 19 décembre.