Tourisme, transhumance, brebis bio... La Région débloque 3 M€ pour l'Aveyron, voici à quoi ils vont servir

En fin de semaine dernière, lors d’une commission permanente, la Région et sa présidente Carole Delga ont voté un ensemble d’aides pour les départements. Plus de trois millions ont été débloqués pour l’Aveyron et 163 dossiers sur le territoire. Zoom sur les principaux.

Le Club à Rodez : une scène devenue incontournable

On ne présente plus la salle du Club à Rodez, portée par l’association Oc’live, qui est devenue au fil du temps une véritable institution musicale. Inauguré en juin 2014, Le Club se distingue par ses trois pôles d’activités principaux : les concerts, moments intenses et conviviaux, les résidences artistiques, offrant aux artistes un espace de travail privilégié pour explorer de nouvelles sonorités et affiner leur art ainsi que l’action culturelle sur son territoire en proposant des initiatives variées dans les écoles, les centres de loisirs et les structures sociales…

En soutien, la Région a voté une aide de 50 000 €, presque à la hauteur de celle de l’agglomération ruthénoise récemment adoptée (70 000€). Cette subvention contribuera à maintenir la dynamique artistique et culturelle de ce lieu emblématique.

Transhumance : le succès d’une tradition

Quand les éleveurs montent leurs troupeaux en estive, c’est toute une journée de festivités qui s’organise grâce à l’association Traditions en Aubrac. Musique, couleurs et convivialité sont au rendez-vous. Cet événement, qui se veut populaire, met en avant les produits de qualité du territoire : bœuf fermier Aubrac label rouge, IGP Fleur d’Aubrac, fromage de Laguiole AOP, vins AOP Estaing et AOP Marcillac, mais aussi l’aligot jeune montagne. La Région apporte une aide de 15 000 €.

Bozouls : l’embellissement du centre-bourg

Dans la continuité de l’esthétisme de la rue du Trou, les travaux d’embellissement du square des frères Puech, de la rue de la Fontaine et de celle de l’Hospitalet sont sur le point d’être achevés. Le square se métamorphose en un véritable havre de paix, avec un îlot propice à la détente, une charmante maisonnette qui séduit les plus jeunes et des bancs disséminés dans l’espace. La Région attribue une aide de 63 000 € pour ces aménagements qui contribuent à créer un environnement harmonieux.

La Fouillade : reconversion d’une friche urbaine

Au cœur du centre-ville, une friche urbaine d’une superficie de 1 000 m² abritant un ancien bar, un corps de ferme et un supermarché désaffectés depuis de nombreuses années attendait sa transformation. Ce projet ambitieux de reconversion vise à créer un espace mixte alliant logements, bureaux et commerces de proximité. Cette opération, financée par la Région à hauteur de 270 000 €, contribuera à revitaliser le bourg et à renforcer son attractivité.

Arvieu : Aveyron brebis bio, l’excellence responsable

Aveyron brebis bio, labellisée bio équitable en France, poursuit sa quête d’excellence. Composée de 36 fermes de lait de brebis bio, la coopérative souhaite renforcer sa responsabilité sociétale et son activité. Elle obtient le soutien de la Région, qui lui accorde une aide de 155 000 €. Cette contribution lui permettra de bénéficier d’un accompagnement professionnel pour améliorer ses pratiques et recruter un directeur logistique et un directeur commercial, afin de tendre vers une stratégie de filière équitable qui adapte la consommation à ce que la nature sait produire.

Rénov’Occitanie, un guichet unique dans les PNR

Réduire sa facture de chauffage, réaliser des travaux lourds, améliorer son confort, trouver des aides financières… Autant de préoccupations auxquelles le Guichet Unique Rénov’Occitanie lancé par la Région apporte des réponses concrètes. Dans ce cadre, une enveloppe de plus de 142 000€ est accordée pour l’animation de ce guichet sur le territoire des Parcs naturels de l’Aubrac et des Grands Causses en 2023.

Séverac-d’Aveyron : un terrain multisports pour tous

La commune renforce son complexe sportif de la Catonnerie, situé à Sévérac-le-Château, en ajoutant un city stade à ses installations existantes. Proche du collège, des écoles et du camping, ce nouvel espace sportif est accessible à tous. En accès libre, il offre un lieu de rencontre dynamique. La Région soutient cette initiative qui favorise la pratique sportive et le bien-être des habitants en accordant une aide de 8 000 €.

Millau : l’upcycling en vogue

L’association Tremplin pour l’Emploi a lancé un atelier d’insertion de réemploi textile par upcycling. En donnant une seconde vie aux habits et autres pièces de tissu, cet atelier favorise l’emploi local tout en contribuant à la préservation de l’environnement. La Région attribue une subvention de 34 000 € à cette initiative qui valorise les compétences de cinq travailleuses en transition professionnelle et sensibilise la population à l’économie circulaire.

Comps-la-Grand-Ville : rénovation énergétique

La commune s’engage dans des travaux de mise en accessibilité et de rénovation énergétique de ses infrastructures clés : la salle des fêtes, la cantine et le vestiaire sportif. Ces aménagements lui permettront de réduire son empreinte écologique et d’offrir des espaces adaptés aux besoins de tous.

La Région octroie 60 000 € d’aide à ce projet qui témoigne de l’engagement local en faveur d’un cadre de vie durable et accessible pour tous.