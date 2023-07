CARTES. Forêts : quels sont les départements où le risque de feu est le plus élevé, à l'aube du week-end prolongé ?

Alors qu'un week-end prolongé s'apprête à se lancer, Météo France a dévoilé son désormais traditionnel bulletin de la météo des forêts. Et plusieurs départements présentant un danger de feux modéré ou élevé ont été mentionnés.

Lancée depuis le mois de juin, la météo des forêts va accompagner les Français pendant tout l'été 2023. Alors que la sécheresse est toujours très marquée dans l'Hexagone et à l'aube d'un week-end prolongé qui s'annonce chaud dans une grande partie du pays, que dévoile le dernier bulletin concernant les forêts ?

A lire aussi : CARTE. Sécheresse : de nouveaux secteurs passent au niveau "alerte", le point sur la situation en Aveyron

Risques modéré et élevé, jeudi

Météo France a dévoilé deux cartes, correspondant aux 48 prochaines heures. D'abord, celle du jeudi 13 juillet, où deux départements affichent un danger de feux élevé et sont donc en orange. Il s'agit des Bouches-du-Rhône et du Var.

Sept départements sont, eux, en risque modéré et virent donc au jaune. Tout le littoral occitan est cité : les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et le Gard, qui accompagnent le Vaucluse, les Yvelines, et l'Essonne.

Deux départements sont en orange, jeudi 13 juillet 2023. Météo France - Capture d'écran

A lire aussi : Incendies de l'été : comment va fonctionner la "météo des forêts" qui sera mise en place le 1er juin ?

Une vigilance plus vaste, vendredi

Pour vendredi, la vigilance est plus vaste. Concernant les départements en orange, où le danger de feux est donc élevé, il y en a toujours deux, mais ce ne sont pas les mêmes : il s'agira des Yvelines et de l'Essonne pour ce vendredi 14 juillet.

Le rayon des départements en jaune sera bien plus rempli que la veille. Il y en aura 28, concentrés sur le littoral méditerranéen et sur un large quart nord-ouest du pays. L'Occitanie est donc, de nouveau, mentionnée avec ses quatre territoires qui bordent la mer.

Les territoires concernés par un danger de feux modéré sont beaucoup plus nombreux, pour vendredi 14 juillet 2023. Météo France - Capture d'écran

Voici les secteurs dans lesquels le danger feux sera modéré, vendredi, en France :

Pyrénées-Orientales

Aude

Hérault

Gard

Bouches-du-Rhône

Var

Corse-du-Sud

Vaucluse

Drôme

Côte-d'Or

Meurthe-et-Moselle

Cher

Vienne

Deux-Sèvres

Vendée

Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Sarthe

Mayenne

Ille-et-Vilaine

Orne

Eure-et-Loir

Eure

Val-d'Oise

Oise

Seine-et-Marne

Quatre niveaux de danger

Pour rappel, cette carte permet d'établir quatre niveaux de danger. Le code couleur déployé par Météo France est le même que celui utilisé lors des vigilances comme les orages ou la canicule par exemple.

Il existe donc un danger faible, modéré, élevé ou très élevé (vert, jaune, orange et rouge). "Un niveau de danger faible ne signifie pas l’absence de risque d’incendie sur le département", rappelle Météo France.