"C'est un engagement que je tiens depuis 6 ans" : questionné sur les impôts, Bruno Le Maire répond

En marge de son intervention au JT de 13 heures de TF1 ce jeudi 13 juillet 2023, largement dédiée au livret A et au taux qui sera le sien dès le 1er août, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie a également été interrogé sur les impôts.

L'une des annonces majeures de Bruno Le Maire, ce jeudi 13 juillet 2023, a été le maintien à 3% du taux du livret A le 1er août prochain, et ce pendant 18 mois. Mais le ministre de l'Economie a été interrogé sur un autre sujet chaud.

Quid des impôts ?

La dernière question de Jacques Legros, avant une relance sur le plafond du livret d'épargne populaire, a porté sur un dossier toujours brûlant. "La France doit se désendetter, comment faire sans augmenter les impôts ? Est-ce que vous pouvez vous engager, après le président de la République, à ne pas augmenter les impôts pour tous les Français ?", a-t-il demandé au ministre de l'Economie.

"C'est un engagement que je tiens depuis 6 ans..."

"C'est un engagement qu'a pris le président de la République et dont je suis le garant", a répondu Bruno Le Maire. Qui a annoncé la couleur, dans la foulée : "nous n'augmenterons pas les impôts de nos compatriotes pour une raison qui est très simple, c'est qu'on a déjà un taux d'imposition qui est l'un des plus élevés de tous les pays européens".

Et au ministre de répéter : "nous n'augmenterons pas les impôts, c'est un engagement que nous avons pris, un engagement que je tiens depuis 6 ans que je suis ministre des Finances".

Protéger le pouvoir d'achat

Pour Bruno Le Maire, ceci est une "des façons les plus efficaces de protéger le pouvoir d'achat de tous ceux qui travaillent et qui, souvent, en ont assez de dire 'tiens, moi je gagne de l'argent, je travaille dur, mais l'Etat m'en prend beaucoup trop'. Pour que l'Etat n'en prenne pas trop, on n'augmente pas les impôts", a conclu le ministre de l'Economie, ce jeudi.