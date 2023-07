Livret A : quel taux au 1er août ? Voici ce qu'il faut retenir des annonces de Bruno Le Maire, ce jeudi

En marge de son intervention dans le JT de 13 heures, Bruno Le Maire a également été interrogé sur le Plan Epargne Logement. "Il aurait dû baisser si on appliquait mathématiquement la formule, mais on a décidé de fixer le taux à 6%, très au-dessus de l'inflation", a déclaré le ministre de l'Economie, qui a d'ailleurs invité "tous ceux qui n'ont pas encore de livret d'épargne populaire et qui sont éligibles, c'est à peu près 1 800 euros de revenus pour une seule personne par mois, à en ouvrir un. Vous serez protégé et votre épargne sera garantie au-dessus de l'inflation". Le plafond, qui est de 7 700 euros aujourd'hui, va également être modifié. "On le portera à 10 000 euros", a ajouté Bruno Le Maire.