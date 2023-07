Flavin. Fête de fin d’année à La Libellule

Avant les vacances, la micro crèche a invité, parents, grands frères et grandes sœurs à partager un bon moment avec les enfants. La pelouse devant la structure, fraîchement tondue, a été aménagée pour eux en grand parcours de jeux : piscine à balles, chamboule-tout, jeux d’adresse, quilles… avec en plus, bancs et chaises à l’ombre. Tous ont partagé ensuite le Pot de l’amitié.

Durant cette soirée, les parents ont pu échanger entre eux de façon informelle rendant cette rencontre très sympathique. Ils ont tenu à remercier toute l’équipe, se disant très satisfaits de la qualité des services proposés par la crèche.

Certains ont souhaité s’exprimer plus particulièrement : "l’équipe est super agréable, toujours souriante, très à l’écoute des enfants mais aussi des parents, très disponible, ce qui est très appréciable", ces propos traduisant le sentiment général.

La micro crèche "la libellule" structure d’accueil petite enfance de Familles rurales sera fermée pendant 15 jours du lundi 7 août au vendredi 18 août inclus

Pour tout renseignement, s’adresser à la directrice, Séverine Nespoulous au 05 65 71 83 58 ou par mail microcreche.flavin@gmail.com