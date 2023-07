Restrictions d'eau en Aveyron : les inspecteurs de l’environnement mènent des "contrôles sécheresse"

Dans un contexte départemental de pénurie, l’Office français de la biodiversité va multiplier les contrôles.

Si elles ont permis de mettre un coup de vert sur les campagnes et de gonfler le niveau des cours d’eau, les pluies de la mi-juin n’ont pas résolu le problème. Après un hiver particulièrement sec, le niveau de nappes phréatiques reste dramatiquement bas et fait craindre un été à haut risque. Dans ce contexte de tension continu autour de la ressource en eau, l’Office français de la biodiversité (OFB) veille. Dans le sud de l’Aveyron le week-end dernier – ils étaient dans le nord en début de semaine –, les inspecteurs de l’OFB ont ainsi organisé la première d’une longue série d’opérations de "contrôle sécheresse".

À la tête du dispositif, Matthieu Roques explique : "La situation hydrologique n’est pas homogène à l’échelle du département. Sur certains territoires, la pluviométrie de fin de printemps n’a pas été au rendez-vous. Cette situation hydrologique justifie donc la mise en œuvre mesures de restrictions comme c’est le cas ici sur le Dourdou de Camarès et le Lenne."

Alerte renforcée

Si le bilan général reste toutefois "plus favorable que celui de l’an passé", la préfecture émet, depuis le 1er juillet, et de façon hebdomadaire, des arrêtés de restriction d’usage de la ressource qui s’accompagnent de mesures de réduction des prélèvements dans le milieu naturel et de limitation des prélèvements pour l’arrosage des jardins, des espaces verts, des golfs, le lavage des voitures… De façon à éviter que les irriguants puisent en même temps, la préfecture met également en œuvre des "tours d’eau" auxquels les exploitants sont confrontés.

"On parle ici d’une alerte renforcée, précise Matthieu Roques. Elle ne concerne pour le moment que le secteur Dourdou de Camarès amont et le Lenne où nous menons nos opérations aujourd’hui." Plus au sud, l’Orb et l’Hérault on atteint le niveau dit "de crise" ; aucun prélèvement n’étant d’ores et déjà autorisé.

"Amende dissuasive"

Contrôle des pompes agricoles, vérifications de déclarations, observation des tours d’eau… Pour les deux inspecteurs, la journée s’est finalement achevée sans encombre et sans procès-verbal d’infraction. Un point qui démontre "la prise de conscience de la profession" se félicite Matthieu Roques sachant que pour l’année 2022, par exemple, sur les 80 journées de contrôles opérées à l’échelle du département, seuls huit contrevenants avaient fait l’objet d’une amende. "Une amende de 5e classe plutôt dissuasive, confirme l’inspecteur de l’OFB, pouvant grimper jusqu’à 1 500 euros, multipliée par cinq dans le cas d’une personne morale."

Exploitant au sein de la Cuma du Moyen-Dourdou, Olivier Barbe ne dit pas autre chose, conscient de la dégradation du milieu. Contraint à réduire ses surfaces d’irrigation et de changer de culture, convertissant, du moins pour partie, ses parcelles de maïs, particulièrement gourmandes en eau, en champs de sorgho, le trentenaire tire la langue.

"L’été dernier a été pour nous très dur. Avec des rendements médiocres parce qu’on ne pouvait pas faire ce que l’on voulait", se souvient l’exploitant conscient que l’agriculture va devoir "prendre un virage". Un virage sans doute plus serré qu’attendu si les précipitations venaient, comme l’an passé, à se faire de plus en plus rares.