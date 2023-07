Aveyron : Mozart et Dan Forrest en ouverture du festival de Sylvanès

Le festival de Sylvanès débute, vendredi 14 juillet, avec un programme dense jusqu’à sa conclusion, dimanche 27 août.

L’Ensemble vocal et instrumental de Montpellier, la Chorale de Sète et le chef d’orchestre Franck Fontcouberte sont au rendez-vous du concert d’ouverture de la 46e édition du festival de Sylvanès, vendredi 14 juillet, à 17 heures, en l’abbatiale.

Ce programme musical alliera des œuvres connues de Mozart, telles que l’Exultate Jubilate et des extraits de la Grande Messe en Ut, au fougueux Jubilate Deo du compositeur américain Dan Forrest (né en 1978). Les solistes Anne Calloni et Gaëlle Mallada, le chœur et les instrumentistes créeront un voyage musical paisible, lumineux et coloré, mêlant harmonieusement le classique et la modernité. Un concert à ne pas manquer.

Chants gitans au programme ce dimanche

Dimanche 16 juillet, à 17 heures, le soliste Gabriel Jublin et l’Ensemble Musica antiqua mediterranea interpréteront le Stabat Mater et Nisi Dominus de Vivaldi, sous la direction de Christian Mendoze.

Ces deux chefs-d’œuvre de la musique sacrée, originellement composés pour l’Ospedale della Pietà, composeront le programme de cette soirée italienne mémorable alternant habilement entre pièces méditatives et virtuoses. La voix du contre-ténor français Gabriel Jublin se mêlera harmonieusement aux instruments anciens de l’orchestre, créant ainsi un dialogue enchanteur.

À 21 heures, Sol y Arte, groupe fer de lance des Saintes-Maries-de-la-Mer, proposera des chants gitans sacrés et traditionnels du Sud de la France et d’Espagne. À travers l’univers envoûtant de la musique gitane, le groupe célébrera avec passion et virtuosité ces influences culturelles marquantes.

Ce spectacle captivant, qui se déroulera dans l’aire du cloître à Sylvanès, offrira une expérience unique et vibrante. Ce dimanche, un dîner dans le scriptorium (réservation obligatoire) est proposé, à 19 heures, entre les deux concerts.

Renseignements (et réservation pour le repas) au 05 65 98 20 20 ou sur place une heure avant le concert. Billetterie sur www.sylvanes.com