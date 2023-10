Sud-Aveyron : les thermes de Sylvanès enfin rachetés pour un projet d'envergure ?

Un potentiel aménagement des bains de Sylvanès refait surface. Un groupe montpelliérain serait en bonne voie pour exploiter le lieu, désormais propriété du département de l'Aveyron.



La réhabilitation des bains de Sylvanès est presque devenue un fantasme dans le Rougier. Ils attirent les convoitises depuis bien des années. Les Sud-Aveyronnais se souviennent notamment des divers projets annoncés puis tombés dans les oubliettes. Laissés totalement à l'abandon, ces derniers sont en voie d'être rachetés pour un projet d'accueil touristique de grande envergure. Selon nos informations, le groupe basé à Montpellier, Seclem GGC santé serait en passe d'acquérir le lieu, actuellement propriété du Département. Et, contrairement au début des années 2000 avec le groupe La Chaîne thermale du soleil ou Sylvaréal, ce projet semble concret.

Une enquête publique qui arrive à son... terme

"Ce serait pour en faire une unité touristique nouvelle", indique une source proche du dossier à Midi Libre. "C'est un très gros projet", confirme un acteur économique du département. Actuellement, il est dans une phase administrative. "Pour l'instant, une enquête publique est en voie de se terminer", confirme Arnaud Viala, le président du Département. Un premier accord de la commission des sites a été donné. La préfecture a aussi donné son aval pour ce projet qui devrait s'étendre sur une surface de 10 000 m².

Un porteur de projet "identifié depuis trois ans"

Pour que le dessein du groupe montpelliérain se concrétise, le Plan local d'urbanisme (PLU) doit être modifié. Cela devrait être effectif en fin d'année et cela permettrait d'avoir plus de détails dans les ambitions de Seclem GGC. "Ou début 2024, reprend Arnaud Viala. S'ensuivra une phase de réflexion autour du foncier qui appartient au Département de l'Aveyron." Les mauvaises expériences du passé poussent les différents acteurs à rester prudents, la première pierre n'est pas encore posée. "Nous avons un porteur de projet, il est identifié depuis trois ans, révèle le président du Département. Un comité de pilotage accompagne toutes les phases de la réflexion."

Une plus-value départementale

Le groupe montpelliérain est spécialisé dans les résidences à vocation médicale et se décrit comme "expert en solutions de santé innovantes, accompagne les Directions Générales d'établissement de santé, dans une mission de conseils et d'expertise, et notamment dans la mise en place d'Hôtel Hospitalier et Co-Living Sénior". Il s'est rapproché de spécialistes de stations thermales de renom pour développer une unité à Sylvanès. "Ce serait bien, cela va apporter du dynamisme dans une période assez morose", indique une habitante à propos de cette potentielle rénovation.

L'arrivée de cette nouvelle unité thermale en Sud-Aveyron compléterait l'offre du département, pauvre en la matière. La bien connue Chaine thermale du soleil, pressentie pour investir le lieu dans les années 2000, dispose d'une adresse à Cransac, plus au Nord. Soit la seule possibilité pour s'offrir une cure thermale en Aveyron.