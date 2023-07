Espalion : les élèves de l'école Jean-Monnet vous lancent un défi... Redécouvrir la ville avec les mosaïques !

L’eau, le sport, le temps : trois thèmes pour partir à la découverte d’Espalion, à la recherche des mosaïques. Un défi proposé par les élèves de l’école Jean-Monnet !

Au départ, ce projet un peu fou a germé dans la tête des enseignants de l’école Jean-Monnet : faire réaliser une mosaïque à chaque élève, soit un total de 149. D’où une collaboration qui s’est instaurée avec l’association "Mosaïque".

Un travail a été mené en art visuel sur le pixel art et sur la mosaïque. Chaque élève a reproduit ou inventé un dessin en rapport avec un thème choisi : l’eau (bordure bleue), le sport (bordure verte), le temps (bordure rouge), et les animaux (bordure noire). Des parcours ont été imaginés pour chaque couleur qui sera disséminée dans la ville, seul le noir restant dans l’école.

Les dessins terminés, il a fallu préparer les supports, commander les tesselles (petits morceaux de marbre, de pierre, de pâte de verre ou de céramique, matériau de base d’une mosaïque). Ainsi 60 000 petits bouts de tesselles, financés par la mairie, ont été découpés par les plus grands, aidés par Jean-Pierre, Blanche, et Chantal les bénévoles de l’association Mosaïque, puis collés. Enfin, il a fallu assembler les mosaïques sur les cadres, demander des autorisations, les poser, tester les parcours, compter les distances et le temps des parcours, avec l’aide de Francine, référente des écoles à la mairie pour la coordination et la logistique, Gérard des services techniques pour la pose, Jean-David pour la mise en page et les plans, Guy, Philippe et d’autres bénévoles pour tester les parcours, Valérie et Noémie de l’Office de tourisme.

Une collaboration fructueuse qui a permis de concrétiser le projet.

À vous de jouer

Lors de l’inauguration, Éric Picard, maire, a remercié les élèves, enseignants, et tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce projet d’itinéraire patrimoine, dans le cadre de l’aménagement du centre bourg. Il a invité les enfants à amener leurs parents pour suivre ce parcours. Chacun d’eux a reçu un fascicule et tous les participants ont été invités à un vin d’honneur. Le défi est lancé. Chacun choisit son parcours, part à la recherche des petites mosaïques, et se laisse guider. À leur retour à l’Office de tourisme, les enfants se verront remettre une petite surprise !