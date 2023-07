Campuac. L’école fait son cinéma

"L’école fait son cinéma", tel était le thème choisi pour la fête de l’école 2023. Que de titres connus et moins connus ont été évoqués en chanson en mimes et danses. L’affiche présentée par deux enfants indiquait le titre des films : Star Wars, Blanche-Neige, La soupe aux choux, La reine des Neiges, Harry Potter, Les Bronzés, James Bond, Le roi lion, Pirates des Caraïbes, Ghostbusters etc. Des chansons et des danses ayant un rapport avec le cinéma, interprétées tantôt par les petits, tantôt par les grands. Le cinéma d’avant, Mon papa il va au cinéma, la Seine, Au cinéma, Il en faut peu pour être heureux, Charlie Chaplin et "La dernière séance" chantée par tous clôturait le répertoire. La soirée s’est poursuivie par le repas organisé par l’APE. Les enfants continuaient la fête par des séances de maquillage, des roulades dans le château gonflable etc.

L’équipe éducative de l’école de Campuac a joliment terminé l’année scolaire.

Des enseignantes investies, des parents motivés, des enfants unis et sérieux, un ensemble de personnes solides et autour de l’école rendent la petite structure scolaire de Campuac si vivante et dynamique.