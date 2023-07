Saint-Amans-des-Cots. Rencontres intergénérationnelles pour les élèves de 5e

Tout au long de l’année scolaire, les élèves de 5e ont participé au projet de fabrication et pose de nichoirs en collaboration avec les résidents de la maison de retraite Saint-Jean.

Les élèves ont d’abord assemblé les nichoirs conçus par le lycée d’Aubin avec leur professeur de technologie, Julien Delon. Au cours de quatre rencontres avec les résidents de Saint-Jean organisées par Mme Patris, leur professeur de français : "Nos élèves de cinquième, volontaires, ont pu discuter avec les résidents, s’interroger sur le passé puis écrire en ayant à cœur de restituer ces paroles avec respect et authenticité. Ils étaient enthousiastes et leurs retours de nos rencontres étaient toujours très positifs. Nous avons été accueillis chaleureusement à chaque fois à l’Ehpad et nous y sommes toujours allés avec joie. C’était l’occasion de se rendre compte de l’importance du lien intergénérationnel, une façon de changer le regard sur la personne âgée". Ce grand projet commun s’est finalisé par la pose des nichoirs. Tous se sont rendus à la Maison Saint-Jean avec Sarah Patris et, entourés de résidents, les élèves ont secondé Lionel Germain, agent de service, à l’accrochage des nichoirs sur l’arbre à l’entrée de la résidence et dans le jardin. Puis les autres nichoirs ont été dispersés sur les arbres du village afin de promouvoir l’attractivité touristique.

Vous découvrirez à côté de chaque nichoir le récit personnel des élèves de leurs rencontres intergénérationnelles. Cette action s’inscrit également dans une démarche de développement durable, engagée par le collège telle que la mise en place de composteurs pour le jardinage.