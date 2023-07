Espalion. Profitez des visites guidées proposées tous les jours durant l’été

Suivez le guide costumé et partez en voyage dans le temps, au château de Calmont, depuis les origines de la forteresse jusqu’à aujourd’hui, en passant par ses différentes évolutions architecturales et ses multiples occupants. Lors de ces visites guidées quotidiennes (photo Jean Étienne), vous découvrirez aussi les projets menés par l’association de sauvegarde du château. Jusqu’au 28 août ouverture tous les jours de 10 h 30 à 19 h 30. 11 heures-13 heures ; visite guidée, animation armement médiéval, tir de la pierrière et du trébuchet. 14 h 30-16 h 30 : vie quotidienne au Moyen-Âge, visite guidée thématique, tournoi d’archerie.

17 h 30 – 19 h heures : drôle d’artillerie (canon et trébuchet), visite guidée.

Tarifs : Adultes 9,50 € – Enfants (5-15 ans) 7,50 € – Pass Famille (2 adultes et 2 enfants) 30 €.