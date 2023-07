Decazeville. Des idées de sorties pour la semaine

Quelques rendez-vous et idées pour sortir sur le territoire, notamment les visites guidées de l’office de tourisme communautaire.

Mardi 18 juillet : visite guidée de Cransac. Rendez-vous à l’office de tourisme à 15 heures. Cheminez dans la ville à la découverte de son passé thermal et de son passé minier où se côtoient les vestiges de ces 2 époques. Puis découvrez l’œuvre d’art contemporaine réalisée en hommage à cette histoire minière et au renouveau thermal de la cité cransacoise. Tarif : 4 € (Visit’carte : 3 visites 10 €). Réservation jusqu’à la veille : 05 65 63 06 80. Le service municipal d’animation de Decazeville propose le concert les "Pierres Vives" (violoncelle et harpe), 18 h 30, église Notre-Dame, entrée libre et gratuite.

Mercredi 19 juillet : "On y va en bus", rendez-vous 13 h 35 gare routière de Decazeville, 13 h 45 place Jean-Jaurès à Cransac. Visite du Moulin de Méjane à Espeyrac, en activité depuis 1635 qui alterne la fabrication de farines traditionnelles ainsi que des huiles de noix, noisettes et colza. Visite du Sentier des Plantes à Firmi, exploitation de plantes aromatiques et médicinales certifiée en agriculture biologique ; découverte du métier, des pratiques, découverte des produits comme les tisanes, sirops, sels aux plantes, eaux florales. 9 € par personne, réservation jusqu’à la veille : 05 65 63 06 80. Jeudi 20 juillet : visite guidée du patrimoine minier et industriel de Decazeville. Rendez-vous à 15 heures au bureau de l’office de tourisme de Decazeville. Réservation : 05 65 43 18 36. "Parlons popote" à Cransac, 10 h 30, salle Rose Montagner, avec le Centre social : 05 65 47 96 73.

Vendredi 21 juillet : visite guidée du château de Gironde. RDV au bureau de l’office de tourisme de Flagnac à 14 h 45 ou à Gironde à 15 heures. Visite de la chapelle et de l’extérieur du château (propriété privée), haut lieu des seigneurs de Gironde et du jazz en France. Réservation : 05 65 43 18 36.

Samedi 22 juillet : soirée "années 80" à Rulhe d’Auzits. Repas à partir de 19 h 30, menu à 20 €. Soirée à partir de 22 h 30, entrée 5 € (animée par Malt 3).

Samedi 22 et dimanche 23 juillet : fête du blé à Almont-les-Junies (randonnée, déjeuner aux tripous, apéro concert, bal, battage à l’ancienne, etc.).

Quelques rendez-vous et idées pour sortir sur le territoire, notamment les visites guidées de l’office de tourisme communautaire.