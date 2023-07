Saint-Amans-des-Cots. L’ADMR, un acteur économique important

L’association locale ADMR a tenu son assemblée générale, en présence de Nicole Christofari, présidente de la fédération départementale de l’ADMR, de Francine Lafon, conseillère départementale et maire de Saint-Hippolyte, de Bernard Boursinhac, maire d’Entraygues, vice-président de la communauté de communes, de Martine Segard, adjointe au maire de Saint-Amans-des-Côts, de représentants de communes et de clients. Gilbert Vigneron, président de l’association locale ADMR a ouvert l’assemblée générale à la salle multiculturelle d’Entraygues rappelant en préambule, le travail important réalisé par les secrétaires administratives pour la réalisation des plannings et les aides à domicile, au cours de l’année écoulée, perturbée par le Covid 19 et une équipe incomplète. L’association, en 2022, a employé 37 salariés, soit 26 équivalents temps plein, pour une activité économique de 830 553 euros et les salariés ont participé à 300 heures de formation. Les interventions ont eu lieu, auprès de 236 personnes âgées et personnes handicapées et 19 familles, soit un total de 28 877 heures.

L’association a assuré également un service de portage de repas en partenariat avec l’ADMR du Haut Célé avec une livraison de 4 952 repas auprès de 30 bénéficiaires et 475 heures réalisées auprès de familles.

Le service petit bricolage, petit jardinage a assuré 3 200 heures auprès de 215 bénéficiaires et au cours de l’année 2022, l’association a proposé de nombreuses animations, concerts, théâtre, ateliers informatiques, d’anglais et autres. Une assemblée générale extraordinaire a suivi, permettant d’approuver le projet de fusion absorption des Communes de Montézic, Saint-Amans-des-Côts, Campouriez et Florentin par l’ADMR d’Entraygues à partir de ce 1er juillet. Quant aux communes de Saint-Symphorien et de Huparlac, elles sont absorbées par l’ADMR de Sainte-Geneviève. Nicole Christofari est intervenue sur la réforme annoncée des services à domicile : "Grâce à nos valeurs, nos spécificités locales et surtout à notre réseau associatif, l’ADMR pourra relever le défi de la réforme des services à domicile créant des services autonomie qui concourent à préserver l’autonomie des personnes en favorisant leur maintien à domicile". Francine Lafon a félicité les bénévoles et les salariés pour le travail important réalisé sur tout le territoire en ajoutant "l’ADMR peut compter sur le soutien du Conseil départemental".

Le verre de l’amitié a clôturé ces assemblées dans une ambiance conviviale.