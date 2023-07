Cassagnes-Bégonhès. Les écoliers de Sainte-Marie apprennent à maîtriser les écrans

Cette année, l’école s’est engagée dans une démarche de réflexion par rapport à l’utilisation raisonnée des écrans. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été menées en partenariat avec l’association culturelle Pays ségali. D’abord, les enfants et leurs parents ont majoritairement répondu à une enquête ; et, lors de la soirée-débat proposée au sein de l’établissement, les parents ont pu échanger sur ce sujet. Ensuite, des volontaires ont mesuré et analysé leur temps d’écran pendant une semaine. Pour clôturer l’année, les élèves ont écrit un slogan en vue de la création d’un badge.

Les CM ont brillamment répondu à la consigne et leur slogan a été retenu pour être imprimé sur le badge. Lors de la remise des récompenses, chacun en a reçu un.