Espalion. Marie-Hélène Thomas succède à Laeticia Durand

Du changement à la rentrée de septembre avec l’arrivée de Marie-Hélène Thomas à la direction.

Récemment une manifestation de sympathie a eu lieu, dans le jardin d’honneur du collège-lycée de l’Immaculée Conception, à l’occasion du départ de Lætitia Durand, directrice de l’école maternelle Saint Michel et de l’école primaire Saint Hilarian. Parents d’élèves, enseignants et personnel de l’ensemble scolaire catholique, élus, représentants de la Direction diocésaine de l’enseignement catholique et autorités religieuses étaient présents pour manifester leur sympathie à la directrice qui va rejoindre l’école Saint-Paul à Rodez.

Une promotion, pour Lætitia Durand qui a rappelé les temps forts vécus depuis son arrivée en septembre 2016 avec comme mission de créer du lien entre les écoles Saint-Michel et Saint-Hilarian : les voyages scolaires, les nombreux projets pédagogiques mis en place avec ses collègues et les intervenants extérieurs, la rénovation des locaux, la collaboration fructueuse avec la mairie, la paroisse, l’Association des parents d’élèves, l’organisme de gestion, et la Direction diocésaine.

Elle adresse à tous ses remerciements, et y associe ses collègues de l’équipe éducative, les aides maternelles, les équipes du collège-lycée, les collaborateurs de l’ensemble scolaire ainsi que tous les parents pour la confiance accordée à l’établissement.

Lætitia Durand a ensuite présenté Marie-Hélène Thomas, la nouvelle directrice qui prendra ses fonctions à la prochaine rentrée. Cette Bretonne possède une longue expérience dans l’enseignement : elle a exercé comme professeur d’éducation physique à Rennes et en Alsace avant de diriger dans l’Aveyron l’école privée de Saint-Geniez- d’Olt durant cette dernière année scolaire.

Marie-Hélène Thomas se réjouit d’arriver dans ce bel établissement qu’elle avait découvert en y animant des stages de sport Ugsel en période estivale.

Pierre Rigal et Jean Puech, représentants de l’organisme de gestion, rappellent la bonne santé de l’ensemble scolaire qui enregistre une hausse de son effectif pour la rentrée de septembre, et soulignent le travail accompli par la directrice pour optimiser l’attractivité des écoles. Pierre Plagnard, ancien directeur du collège-lycée, élu à la mairie et à la communauté de communes, remercie Lætitia Durand et rappelle combien les deux collectivités sont très attachées au bon fonctionnement des établissements privés du territoire sous contrat.

Un chant écrit et interprété par les élèves et les enseignants en l’honneur de leur directrice, suivi d’un excellent buffet préparé par les cuisiniers prolongeaient ce moment convivial.