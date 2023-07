Onet-le-Château. Avec Titus Andronicus, le Collectif Théâtrajeunes fête ses 5 ans

Le Collectif Théâtrajeunes fête, en ce mois de juillet, ses 5 années d’existence ! Des grands jeunes sont partis et des nouveaux sont arrivés, toujours avec la même envie folle : monter un spectacle de A à Z entre jeunes passionnés, sans l’aide de professionnels. Comme l’explique ému, son co-fondateur Grégory Lechat, qui garde toujours un œil bienveillant, mais désormais extérieur sur la troupe et les jeunes qui la fréquentent "Cela fait tout drôle de se dire qu’il y a 5 ans, nous n’avions aucune idée de l’aventure que cela allait être. Il y a 5 ans, nous montions Acide Sulfurique d’Amélie Nothomb, au départ c’était un projet d’été, qui s’est finalement étendu à une quinzaine de représentations et pour lequel nous avons eu le Prix du public et celui du jury au Festival ThéâtraVallon de Marcillac, et en apothéose, il y a eu une dernière séance en beauté, dans le 8e arrondissement de Paris.

S’en est suivie une adaptation de ‘Des Souris et des Hommes’d’après John Steinbeck, qui n’a pas pu vraiment tourner à cause du covid. Pendant le confinement, le Collectif s’est réuni en visio-conférence pour travailler sur Ubu Roi d’Alfred Jarry, sans suite, de même pour une création, stoppée également par le Covid. Puis l’année dernière ‘Appartement 61’et cette année le projet audacieux de Titus Andronicus, c’est vraiment une aventure hors normes pour la troupe".

Et le week-end dernier avaient lieu à la Criée de la MJC, les quatre premières représentations de cette pièce, la plus sanglante et la plus épique des tragédies de William Shakespeare ! La vengeance est réellement un plat qui se mange froid. Titus Andronicus, vieux général romain, se retrouve plongé dans une spirale de violence alors que conspirations, tortures et viols tourmentent l’empire. Jusqu’où le vieil Andronicus est-il prêt à aller pour satisfaire sa rancœur ?….

Adaptée et interprétée par Clarisse Forestier, Lilian Moreau, Coline Platon, Eliot Lamazère, Sayf El Agri, Adèle Terris, Noé Coinon, Lila Pierre et Emaé Fabre Girardeau, les comédiens ont fait le plein de spectateurs (jauge de la salle) sur les 4 représentations "Cela prouve bien que le public nous suit et nous donne raison de poursuivre cette aventure qui perdure dans les locaux de la MJC, qui nous accueille et nous accorde une grande confiance. A la rentrée ce sera une nouvelle équipe pour un nouveau projet, mais toujours avec la même envie chevillée au corps, celle de créer ensemble et ce, en parfaite autonomie, sans prof et sans metteur en scène…" conclut Grégory, dans un large sourire.