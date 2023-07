Salles-Curan. La maîtresse prend ses longues vacances pour une retraite méritée

A l’école privée des Monts et Lacs, au dernier jour d’école, se mêlaient le plaisir des vacances et le chagrin de la séparation, car la maîtresse Claire Latieule annonçait son départ à la retraite. Enseignante depuis 1986, Claire est arrivée à Salles-Curan en 2011.

Elle en a vu passer des élèves, au cours de ses 62 rentrées scolaires et en a fait souffrir quelques-uns devant plus de 2 500 dictées préparées à leur intention ! Ces chiffres, c’est elle qui les donnait, vendredi, pour dérider un peu tous les enfants et les collègues qui l’aiment tant et la regrettent déjà. Dans la cour de l’école, une rencontre était organisée au cours de laquelle les élèves, leurs parents et toute l’équipe pédagogique étaient là pour lui dire un simple au revoir et lui offrir quelques cadeaux rigolos. Désormais, elle aura tout son temps pour s’occuper de sa famille, de son jardin, pour reprendre la chorale, les randos et parcourir les chemins de Saint-Jacques. Toute l’assistance a tenu à lui chanter "Adieu Madame le professeur" dans une joyeuse cacophonie qui explosait comme un éclat de rire plein de tendresse. Bonne retraite Claire !