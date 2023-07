Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Terra Bella : des bijoux "Nature"

L’atelier Terra Bella a récemment inauguré ses locaux et a convié voisins et habitants à venir partager des moments de convivialité.

Pascale Guin, créatrice de bijoux "Nature" entièrement réalisés à la main avec de vrais végétaux, exerce ce métier par passion depuis 11 ans. Son fils Adrien l’a rejoint dans cette aventure il y a cinq ans, tous deux sont autodidactes dans la bijouterie.

Elle est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art, de Paris. Elle a exercé avec passion pendant 20 ans l’exigeant métier d’architecte d’intérieur, aux côtés des plus grands. Elle est depuis 3 ans membre des Ateliers d’Art de France.

Revenue à sa première passion, l’art décoratif, elle s’est installée sur les bords du lac d’Annecy et créé des bijoux en modelant la flore grâce à la maîtrise de la sculpture végétale en résine naturelle soit en ramassant feuilles, pétales, fleurs, bois, écorces au gré de ses promenades et inspirations.

Aujourd’hui ses créations rayonnent à l’international dans plus de 15 pays dont Etats-Unis, Russie, Angleterre, Monaco, Pays du Golfe persique, Japon, Pakistan, Italie, Allemagne, Norvège, Suisse, Belgique, France…

Il y a 8 mois, ils décident de s’installer en Aveyron. Pascale précise : "Notre choix s’est porté sur St-Geniez-d’Olt et ses alentours pour la beauté sauvage du paysage, son patrimoine culturel et le calme d’une campagne paisible ainsi qu’une reconnaissance artistique de la part des Occitans".

Il est possible de découvrir leurs créations et leur travail au cours des visites gratuites qu’ils organisent par petits groupes de six personnes maximum du mardi au samedi à 15 heures et 16 heures à leur atelier place du marché.

Pour tous renseignements, composer le 06 44 91 22 32 pascaleguin1@gmail.com