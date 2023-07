Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. 60 bougies pour l’AS St-Geniez football

Le samedi 8 juillet a eu lieu une grande fête pour la célébration des 60 ans du club de l’AS St-Geniez football.

Le vendredi après-midi et le samedi matin, les bénévoles du club, sous la houlette de leur président Patrice Abella, ont préparé la salle de l’espace culturel et le stade de la Falque afin d’accueillir le nombreux public. 200 repas étaient réservés.

Le samedi, vers 14 h, a eu lieu au stade un petit tournoi amical inter-générations, remporté par la génération 70-80. Ensuite, vers 17 h, pendant la dégustation de la traditionnelle fouace et du gâteau à la broche, la banda d’Espalion "Les souvenirs de Nestor" est arrivée en fanfare au stade, puis elle est sont partie déambuler en ville pour le plus grand plaisir du public, ravi de cette folle ambiance. Puis vint le moment d’un succulent repas avec l’aligot préparé par Clément, Romain et Maxime. Durant ce repas, Patrice Abella avait préparé une exposition de photos très appréciée des convives ainsi qu’un merveilleux diaporama réalisé avec l’aide de ses enfants. Après quelques photos réunissant les joueurs et les dirigeants, un superbe gâteau d’anniversaire et le champagne ont clôturé le repas. Place ensuite à la soirée dansante jusqu’à tard dans la nuit.

Le club a été créé par son premier président le Dr Georges Frament. Il a été déclaré en préfecture le 14 décembre 1963. Ensuite de nombreux présidents se sont succédé et ce soir-là, dans la salle plusieurs d’entre eux étaient présents : MM Pierre Gibert, Jean-Pierre Bories, Maurice Poujol et Arnaud Foissac.

Le président Patricia Abella a vivement remercié tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation de cette journée mémorable sans qui rien ne serait possible.

Il rappelait la prochaine assemblée générale de club qui se réunira le vendredi 21 juillet à 19 h au stade de La Falque.