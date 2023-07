Decazeville. le Visit’quiz pour découvrir le territoire avec l’office de tourisme

L’Office du tourisme vous propose de découvrir la destination du Pays decazevillois – vallée du Lot et percer certains mystères du territoire de façon originale grâce au Visit’Quiz.

Ainsi, au détour d’une balade, d’une randonnée ou d’une visite guidée, vous pourrez découvrir toutes les richesses de notre patrimoine et tenter de devenir le grand champion du Visit’Quiz 2022. Une fois le quiz en main avec ses douze nouvelles questions inédites, il vous faudra une pointe de curiosité, une dose d’observation et le territoire n’aura presque plus de secrets pour vous !

Le Visit’Quiz est à retirer gratuitement dans l’un des trois bureaux de l’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville Communauté (Cransac, Decazeville, Flagnac).

Trois grands gagnants seront tirés au sort en fin d’année. En partenariat avec les Thermes de Cransac, la Ferme Les Trois Marcassins et les Noisettes d’Olt.