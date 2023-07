Estaing. Le cinéma en plein air très apprécié

La soirée cinéma en plein air a été fortement appréciée des participants.

Cette année, la médiathèque d’Estaing, en collaboration avec l’association de cinéma itinérant "Mondes et multitudes", a proposé la projection du film "Ma langue au chat", devant un public venu en nombre (80 personnes) pour une séance en plein air jeudi 13 juillet au soir, sous le ciel étoilé et dans la fraîcheur de la nuit.

Une comédie autour de plusieurs couples rassemblés pour un temps et dont les déboires dans lesquels le public se retrouve, engendrent rires et bonne humeur. Tendresse et complicité pour les personnages dont les répliques font mouche et qui évoluent sous nos yeux. Tout cela autour de la présence-absence d’un chat donnant une connotation policière à cette comédie qui a séduit le public, ravi de cette projection en plein air.

"Bravo aux bénévoles de la médiathèque pour leur choix !", a-t-on entendu ci et là ce soir-là.