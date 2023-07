Natation : cinq Aveyronnais dans le grand bain du championnat de France Open d'été

Plus de 750 nageurs participent à l’épreuve organisée à Poitiers jusqu’à dimanche.

Une compétition de haut niveau

Poitiers accueille, depuis mardi 18 juillet et jusqu’à dimanche 26 juillet, le championnat de France Open d’été. Cette compétition, disputée pour la troisième fois, est née du souhait de la fédération de prolonger la saison des nageurs, à une période traditionnellement marquée par la tenue des championnats d’Europe, du monde ou des Jeux olympiques. Ainsi, depuis un an, la saison débute en janvier et se termine en décembre.

À Poitiers, ces six journées de compétition vont être un mix entre championnats de France Élite et championnats de France juniors. Tout en cherchant un titre national, c’est l’occasion supplémentaire pour certains de réaliser les perfs et obtenir des qualifications pour la suite de la saison, jusqu’à la fin de l’année. Les gros bonnets de la natation française, en dehors de ceux qui se rendront aux championnats du monde au Japon (du 23 au 30 juillet), seront dans le bassin poitevin.

On y trouvera notamment Mehdy Metella, champion du monde en 2015 de 4 x 100 mètres nage libre, ou encore Justine Delmas, championne de France 2022 du 200 mètres brasse. L’équipe de France junior sera également de la partie.

34 épreuves individuelles

17 épreuves en filles et 17 en garçons sont au programme. Il comprend aussi huit relais chez les dames et chez les hommes, ainsi que deux mixtes. Les qualifications ont été établies sur la base des performances de la saison 2022, ou sur celles de la saison en cours, avec le 9 juillet comme date limite de réalisation des temps de qualification.

Ruthénois et Millavois avec un même objectif

Cinq Aveyronnais vont se présenter sur les plots de départ. Les deux locomotives du club ruthénois, Célia Gaubert-Grisoni et Rémi Brusque en 50 m, 100 m et 200 m brasse, vont tenter leur chance face à ce qui se fait de mieux en catégorie 18 ans et plus. Selon leur coach, Stéphane Gouthereau, les deux nageurs du Piton ont de réelles chances de disputer des finales.

Quant aux trois Sud Aveyronnais, du Complexe sportif millavois multisports, leur entraîneur Sébastien Sudre évoque un objectif mesuré : « On va voir et apprendre auprès de grands noms de la natation française, avec le secret espoir d’accrocher quelques finales. » Timeo Resseguier est aligné sur 50 m et 100 m brasse ainsi que 100 m nage libre. Romane Boudes (100 m et 200 m dos ; 200 m papillon ; 200 m 4 nages ; 200 m brasse) est la marathonienne du groupe et vise essentiellement une finale en 200 m dos.

Les plus grands espoirs se retranchent derrière le leader, Pierre Largeron, qui veut sa revanche après une qualif ratée en crawl. Cette fois son va-tout se fera sur le 200 et 400 nage libre, et il espère aussi entrer en finale sur 100 ou 200 dos.