Un été dans l'Aveyron : pour ses 50 ans, le camping les Genêts décroche sa cinquième étoile, c'est le deuxième du département

Le camping les Genêts en Aveyron, à Salles-Curan, au bord du lac de Pareloup, fête ses 50 ans en décrochant sa 5e étoile !

En 1973, Francine et Guy Veyrac, tous deux commerçants en vins et spiritueux à Rodez, ont créé sur leurs terres familiales, au milieu d’un champ de genêts dont ils venaient d’hériter, leur camping au bord du lac de Pareloup.

Classé trois étoiles dès l'ouverture

Dès l’ouverture, le camping est classé en 3 étoiles pour 100 emplacements. Depuis lors, ils ont participé à la montée en gamme de l’hôtellerie de plein air aveyronnaise, en développant les services, l’animation, en créant une piscine, en développant les hébergements locatifs, d’abord avec des bungalows toilés Trigano, puis des chalets "Fabre 2012", fabriqués en Aveyron et enfin des maisons de camping.

Forte réputation internationale

Les Genêts se font une forte réputation internationale grâce à la présence annuelle de la famille Veyrac sur les salons de camping aux Pays-Bas, en Belgique, en Angleterre où Guy et Francine régalent les vacanciers avec la charcuterie aveyronnaise.

Franck Veyrac et Laure Dalbin entourant leurs parents, Francine et Guy Veyrac, fondateurs du camping. Photo - Camping les Genêts

Leurs enfants prennent la relève

Laure Dalbin et Franck Veyrac, deux de leurs enfants, après avoir fait leurs premiers pas dans le camping, puis effectué tous les métiers du camping (ménage, réception, entretien, animation) en ont repris la gestion complète en 2007 et ont continué ce patient travail d’adaptation aux attentes de la clientèle : nouvelles aires de jeux, nouveaux

locatifs, et en développant une restauration familiale à base de produits locaux afin de faire connaître la gastronomie aveyronnaise aux vacanciers européens.

Établissement leader du lac de Pareloup, labellisé Camping Qualité depuis 1999, reconnu par les grands guides européens ANWB, ACSI, ADAC, les Genêts franchit cette année une nouvelle étape en décrochant sa 5ème étoile décernée par Atout France le 18 juillet 2023, classement signe de l’excellence des installations.

Développement durable et enracinement

Pour cet anniversaire, ils viennent de recréer deux blocs sanitaires flambant neufs et modernes, conçus par un architecte local, qui offre un très haut niveau de confort tout en étant plus économe en énergie.

Le développement durable et l’enracinement dans le terroir sont deux priorités de ce camping familial. L’installation WiFi a été modernisée pour ceux des vacanciers qui veulent rester connectés, et une nouvelle aire de jeux aquatiques a été installée dans le lac de Pareloup pour faire le bonheur des petits et grands.

Le second camping cinq étoiles de l'Aveyron

Cette distinction est une chance pour le Lévezou et pour l’Aveyron, en étant le second camping 5 étoiles du département avec le camping RCN Val de Cantobre à Nant ; elle permettra d’attirer de nouvelles clientèles afin de leur faire partager la qualité de vie au bord du lac de Pareloup et en Aveyron.