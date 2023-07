Football : Tarrieu, Hall, Bornes... nouvelle vague de départs à Rodez

Après avoir déjà annoncé le départ de cinq Rafettes (Cance, Champagnac, Stievenart, Lamontagne et Sieber) et de l'entraîneur Mathieu Rufié, le club ruthénois vient d'ajouter cinq noms à la liste des joueuses qui quittent le Piton et ne seront pas de la partie en D2 à la rentrée.