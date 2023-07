Olemps. Le skatepark Vincent-Galéote sera baptisé demain à Rodez

C’est avec beaucoup d’émotion que la famille de Vincent Galéote, sa compagne Émilie, ses enfants Léane et César, ses parents Françoise et Robert, sa sœur Caroline et tous ses amis adeptes comme lui des sports de glisse assisteront, demain, à 11 heures, à un baptême particulier en présence, notamment, de Christian Teyssèdre, maire de Rodez et Sylvie Lopez, maire d’Olemps. Le skateparc du Val de Bourran perpétuera en effet le souvenir de Vincent en portant désormais le nom de ce jeune Olempien décédé en 2018 à l’âge de 37 ans. Passionné de skate depuis ses 6 ans il s’adonnait à d’autres sports de glisse : snowboard, wake, dans lesquels il excellait également.

Très attaché à Olemps où il avait grandi et où, avec Émilie, ils avaient acheté une maison depuis laquelle il allait acheter le pain en prenant Léana avec lui sur le skate. Il avait aussi un lien particulier avec le lac de Pont-de-Salars et avec Rodez, ses terrains de jeu en attendant la construction d’un skatepark !

En 1996 il avait d’ailleurs tenté, avec ses amis skaters, d’en faire réaliser un au sein de la ville, un dossier qui n’a pas abouti. Son rêve a trouvé sa concrétisation début 2022 avec l’ouverture, enfin, du skatepark de Bourran. Mais il n’aura pas eu le bonheur de l’essayer.

Et ce sont ses amis, notamment ceux du club de la MJC de Rodez qui sont intervenus auprès de la mairie pour que le nom de Vincent lui soit donné.

Le club s’associera d’ailleurs à cet hommage en proposant des démonstrations de skate après la cérémonie.