Salles-Curan. L’école Eugène-Viala complètement chamboulée par des départs

Une scène, des enfants joyeux, des parents enthousiastes, la salle des fêtes ressemblait, en cette fin de journée, à une ruche pleine de vie. Après des mois de préparation sur le thème du cirque, les élèves de l’école Eugène-Viala, entraînés par Frédéric Lemoine étaient prêts et impatients de faire découvrir à leurs parents et aux spectateurs venus en nombre, ce qu’ils avaient concocté : mimes, jonglage, équilibre seul ou à plusieurs sur fil tendu ou sur ballon… des petites jambes des maternelles aux enchaînements plus assurés des grands, les numéros se sont succédé avec dynamisme devant un public conquis.

Après cette belle représentation, enfants et parents ont tenu à honorer un des piliers de l’école, "maîtresse Séverine" en poste depuis 22 ans : tout d’abord avec une chanson créée pour l’occasion sur l’air des "Champs Elysées" qui a fait monter les larmes aux yeux des maîtresses mais aussi à ceux de nombreux parents d’élèves d’aujourd’hui ou d’hier, puis ce fut le moment d’ouvrir les cadeaux pour les "trois maîtresses partantes", Séverine Lacaze, Sophie Laluet qui a eu la direction ces quatre dernières années remplacée un temps par Anne-Laure Pagès. Seule reste désormais en poste, l’Atsem Isabelle Gaubert, fidèle complice de Séverine durant 17 ans.

Elle accueillera dès septembre une nouvelle collègue. La soirée s’est poursuivie autour d’un buffet et du verre de l’amitié pour prolonger ces beaux moments de convivialité. Et comme le chantaient les enfants, "Maintenant l’heure est venue de t’envoler vers l’inconnu et d’amener d’autres enfants à devenir grands".

Séverine qui a vécu de belles années à Salles-Curan auprès de centaines d’enfants va désormais se tourner vers d’autres horizons pour offrir à d’autres collègues et élèves, ses compétences, sa gentillesse et son sourire.