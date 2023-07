Espalion. Un 12e International plein de promesses

Tous les voyants sont au vert et la 12e édition de l’International de pétanque, les 4, 5, 6, et 7 août s’annonce particulièrement alléchante.

Robert Costes et Patrick Martel, les hommes forts de l’International de pétanque d’Espalion ont présenté mardi en fin d’après-midi, l’édition 2023 qui promet beaucoup.

Outre les équipes nationales du Sénégal, de l’Algérie, de Suisse, de France (Bonetto, Jean Feltain, Sarrio, l’Aveyronnaise Aurélie Bories, Audrey Bandiéra) qui préparent le prochain championnat du monde au Bénin, des joueurs viendront également de Monaco, d’Espagne, de Belgique, d’Australie, du Portugal, de Hollande, les vice-championnes des USA…, toute une pléiade de champions seront présents : Robineau, Foyot, Quintais, Suchaud, Doer, Pucinelli, Hatchadourian, Darodes, Peyrot, Schopp, Tronche, Papon… et bien d’autres encore. Seuls absents parmi les grands Dylan Rocher, Diégo Rizzi, Lacroix, Fazzino.

Un plateau exceptionnel qui augure d’un grand spectacle et de beaux duels pour succéder à Marco Foyot, Jean Feltain, Fara N’Diaye chez les hommes, Jessica Tronche, Émilie Vignères, Océane Bodenghiem chez les féminines.

Il est vrai que le site ombragé, l’organisation, la dotation ont de quoi séduire.

C’est ainsi que les collectivités (Communauté de communes, département, région) participent à hauteur de 23 000 €, les partenaires institutionnels (Groupama, Crédit Agricole, Banque Populaire, Esaf), les commerçants et autres partenaires à hauteur de 60 000 €, ce qui porte le budget à 160 000 ou 170 000 €.

Pour tenir le challenge, une équipe de 90 hommes et femmes, de l’Amicale Pétanque Espalion et d’autres bénévoles œuvrent en amont, mais aussi pendant et après la compétition.

Le programme

Vendredi 4 août, outre le trophée Ilona qui associe un partenaire, un enfant, et un champion, se jouera le premier National vétéran ouvert à 128 triplettes (il reste une dizaine de places), en remplacement du concours des Aveyronnais qui n’a jamais vraiment décollé. L’International triplette le samedi, limité à 512 équipes est complet. Le National doublette limité à 256 équipes affiche complet lui aussi et revient le dimanche où aura lieu également l’International triplette féminin.

Plus de 250 équipes sont inscrites pour le National triplette mixte le lundi qui devrait dépasser le record de 320 équipes.

Quant au feu d’artifice, offert par la municipalité, il sera tiré le dimanche, après la finale triplette.

Quatre belles journées où les organisateurs ne cherchent pas les records de participation, mais se soucient également de l’accessibilité, des terrains et du confort des joueurs et du public.

Le soutien des élus

Éric Picard, maire renouvelle l’aide de la municipalité pour cette manifestation, la plus grosse de l’année et précise que le camping qui a réouvert pourra accueillir des joueurs et leurs familles. Nicolas Bessière, président de la Communauté de communes est très heureux de s’associer à cet événement et d’accompagner l’International. Pierre Lacan de Groupama, fait part de sa confiance et de son plaisir partagé.

Enfin, Jean-Claude Anglars vice-président du Conseil départemental, porte-parole d’Aveyron 12 pour cette 12e édition, salue les différents partenaires de cette manifestation qui allie attractivité et passion.