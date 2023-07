CARTE. Orages et canicule : multiples vigilances ce vendredi en France, l'Occitanie concernée

Orages et canicule ont été mentionnés par Météo France dans le cadre d'un nouveau bulletin de vigilance pour ce vendredi 21 juillet 2023. L'Occitanie ne passera pas au travers.

Un bien mauvais mélange. Orages et canicule sont au programme dans une partie du pays, ce vendredi 21 juillet 2023. Météo France a mentionné plusieurs départements, dont ceux situés en Occitanie, dans le cadre d'une vigilance, de deux couleurs.

Jaune et orange

Il y aura deux couleurs au menu : du jaune, et de l'orange. La seconde concernera uniquement la canicule, et touchera les quatre départements de l'extrême sud-est du pays, à savoir le Var, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

Concernant les départements en vigilance jaune, ils le sont également pour la canicule. Enfin, les départements en vigilance jaune pour les orages sont situés sur la partie est du pays, mis à part les territoires de notre région qui sont concernés par la vigilance : les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales.

Quatre départements en vigilance orange et de nombreux autres en jaune, ce vendredi 21 juillet 2023. Météo France - Capture d'écran

Quelle météo en Occitanie ?

En Occitanie, ce seront donc, quatre territoires qui feront face à une vigilance jaune pour les orages, vendredi 21 juillet.

Pyrénées-Orientales : à partir de 11 heures

Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège : à partir de 17 heures

Le Gard et l'Hérault, qui étaient en vigilance jaune canicule, ne le sont plus à compter de ce vendredi matin, selon Météo France. Qui prévoit des températures allant jusqu'à 34°C dans l'est de la région, ce vendredi 21 juillet 2023.