Les Jeux olympiques et les Aveyronnais : Louis Polonia a vécu son rêve en Bleu à Rome

L’élimination des footballeurs au premier tour n’a pas été la seule déception dans les rangs français lors des Jeux de Rome. La délégation tricolore est revenue d’Italie avec seulement cinq médailles, dont aucune en or. Soit le deuxième plus faible bilan de son histoire lors des Jeux d’été. Et certainement son plus gros fiasco. Seul le résultat de Saint-Louis, en 1904 est plus famélique. Mais cette année-là, en raison du coût du déplacement transatlantique, aucune délégation n’avait été envoyée…

Au pays de Coubertin, les contre-performances romaines sont mal passées. "Si la France brille à l’étranger par ses penseurs, ses savants, ses artistes, elle doit aussi rayonner par ses sportifs. Un pays doit être grand par la qualité de sa jeunesse et on ne saurait concevoir cette jeunesse sans un idéal sportif", s’était alarmé le général De Gaulle. L’État a alors poussé pour la démocratisation du sport, avec des investissements conséquents pour développer les équipements et un centre qui allait devenir quelques années plus tard l’Insep, la pépinière des champions français.