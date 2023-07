Estaing. Journée pour l’entretien des chemins

Cette année, des averses de pluie fréquentes et une végétation luxuriante obligent les adhérents de l’association Sécateurs et Bonne Humeur à être régulièrement sur les chemins.

Ces derniers jours, un premier passage à l’aide de tondeuses et de gyrobroyeur a permis de couper l’herbe des circuits de randonnée. Puis, samedi 15 juillet, une équipe d’une quinzaine de personnes, munies de sécateurs et autre matériel, a finalisé le travail en coupant les ronces et autres herbes envahissantes sur le côté des chemins balisés. Cette tâche s’est déroulée, comme à l’accoutumée, dans la bonne humeur.

Au retour, chacun faisait le point sur le travail réalisé autour d’un verre d’apéritif avant de partager un délicieux repas. Un merci particulier à notre petit cordon-bleu Évelyne qui a régalé le groupe de bénévoles.

L’après-midi, quelques personnes se sont retrouvées au Puech de la Peyre pour remonter une croix en pierre et consolider le socle. Une opération qui s’est parfaitement déroulée avec l’aide d’un tracteur.

À Coubisou, Sécateurs et Bonne Humeur participe à l’entretien des chemins mais aussi à la sauvegarde du petit patrimoine. Bravo à tous.

On souhaite à tous les amateurs de randonnée, aux amoureux de la nature et aux aficionados de trail de belles balades sur nos chemins de campagne.