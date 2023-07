Trémouilles. Rencontre occitane au top pour 400 enfants

La langue occitane s’est fait entendre au sein du village entre la salle des fêtes, la place de la Loue, les cours de récréation et les espaces verts communaux avec 400 enfants venus des quatre coins du Lévezou : Pont-de-Salars, Prades-de-Salars et Canet-de-Salars, Alrance et Arvieu, Villefranche-de-Panat. Lestrade-et-Thouels, Quins. Encadrés par leurs enseignants et les intervenants d’Adoc 12, notamment Émilie qui initie tous les jeudis à Trémouilles, les écoliers ont profité d’un programme bien rempli : des chants à entonner, des danses à suivre, des saynètes à imaginer, des expériences avec œuf et eau salée à découvrir, un lancer de fusée à eau, des jeux de ballons avec "lo drac" à dépouiller… puis le pique-nique partagé et voilà le spectacle qui s’annonce. "La pacha del Fantasti" donné par Jean-Louis Blénet et Yves Durand, comédiens du Théâtre Interrégional Occitan de La Rampe pour une histoire tissée à partir de contes populaires avec lo Fantasti, sorte de diable de la tradition occitane, roi de dessous la terre, cherche misère à un joyeux forgeron, joueur d’accordéon. Une journée pour conclure joyeusement et de façon ludique les apprentissages qui leur deviennent familiers.