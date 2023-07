CARTE. Orages, pluie, canicule : vigilances actives dans 63 départements ce lundi, selon Météo France

Dans son dernier bulletin, Météo France mentionne 63 départements dans le cadre de plusieurs vigilances, ce lundi 24 juillet 2023 : orages, pluie et canicule.

Plusieurs phénomènes seront à surveiller, ce lundi 24 juillet 2023, dans le ciel. Météo France mentionne 63 départements du pays dans son ultime bulletin, qui mentionne les orages, la pluie et la canicule.

La Corse en orange, le reste en jaune

Sur les territoires cités, deux seulement sont en orange : la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, en raison de la canicule.

Pour la très grande majorité des départements concernés, c'est une vigilance jaune pour les orages qui est en vigueur. Concentrée sur un bloc centre-est durant une bonne partie de la journée, elle se dirigera ensuite vers le nord, à mesure que la soirée approche.

Enfin, les quatre départements les plus au nord composeront, eux, avec une vigilance jaune pluie-inondation.

La vigilance jaune sera vaste, ce lundi 24 juillet 2023. Météo France - Capture d'écran

Et pour l'Occitanie ?

Notre région n'échappe pas à la vigilance jaune orages. Le Lot et la Lozère ont été cités par Météo France, mais cette alerte est sur le point de se terminer : selon les prévisions, elle doit prendre fin à 8 heures, ce 24 juillet. Pour les autres territoires occitans, il n'y a pas de vigilance particulière.

Ce lundi s'annonce mitigé en Occitanie, avec des éclaircies dans une grande partie de la région, des averses dans le Lot et le Tarn-et-Garonne et un temps nuageux du côté des Hautes-Pyrénées, du sud de la Haute-Garonne et de l'Ariège. C'est dans le Gard qu'il devrait faire le plus chaud, avec 31°C annoncés par Météo France.