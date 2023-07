Onet-le-Château. À l’accueil de loisirs de la MJC, les petits vacanciers en profitent pleinement

Cette deuxième semaine au centre de loisirs fut une grande semaine avec, en autres, le début d’un super projet, puisque les enfants ont "attaqué" la réalisation de la fresque biodiversité, en lien avec le festival des transitions durables initié par Rodez agglomération.

L’idée est de créer avec le concours de tous les enfants qui viendront au centre cet été et l’aide et les conseils de l’illustratrice Claire, mais aussi de Loïc du CPIE, qui les emmènera observer la faune et la flore castonétoise, afin de les sensibiliser à la protection de ces dernières.

Ce projet se poursuivra donc tout l’été, avec une restitution programmée le samedi 16 septembre, dont nous reparlerons !

Parallèlement à ce magnifique projet, d’autres animations ont émaillé la semaine entre animations sportives (afro-gym, parcours d’eau ou encore foot et béret africain…), artistiques (création de bracelets, colliers, masques…), scientifiques (expérience africaine, eau voyageuse…), culinaires récréatives et découvertes et se sont terminées de la plus belle des façons, par un vendredi à thème pour les plus grands à la recherche des Maoris et pour les plus petits en sortie au refuge zoologique Exoticamis, qui se trouve non loin d’Albi et qui accueille des animaux exotiques issus d’abandons, de dons ou de placements administratifs. Les enfants ont pu découvrir des mammifères, des reptiles, des oiseaux, et de nombreux amphibiens et tortues, pour une belle journée qui a vraiment beaucoup plu aux petits vacanciers, qui se sont retrouvés hier pour une nouvelle semaine, tout aussi prometteuse !