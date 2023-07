Espalion. L’adhésion à la bibliothèque devient gratuite

Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 20 juillet : le dernier avant la pause estivale.

Après avoir pris connaissance des décisions municipales prises par le maire, le conseil a accueilli M. Molin Pradel André, en remplacement de Mme Chantel Marlène, démissionnaire.

Dans le cadre de la réalisation de travaux sur les 20 derniers logements, du centre "Aux Portes des Monts d’Aubrac", une autorisation d’emprunt auprès du Fonds Tourisme Occitanie est soumise au conseil. Par ailleurs, le maire informe que le centre de vacances est complet jusqu’à fin août et les mois de septembre et octobre semblent prometteurs.

Cinq décisions modificatives sur le budget principal et des budgets annexes sont présentées par Mme Fournier Évelyne.

Le maire a ensuite abordé le lancement de l’opération d’aménagement des routes longeant la rive gauche du Lot reliant Espalion à Bessuéjouls et Estaing. Un appel d’offres pour un maître d’œuvre a été approuvé

Puis ont été votées des attributions d’aides aux entreprises au titre du Fonds de Développement Économique, à l’habitat dans le cadre de l’opération "Habitat Espalion", des subventions aux voyages scolaires. Des créations et suppressions de postes ont été soumises aux élus. Le renouvellement du Contrat Projet pour le poste de "Conseiller Numérique" a été validé, ainsi que la création d’un emploi (Parcours Emploi Compétence) sur la base de 20 heures.

Dans le cadre de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) 2024, une mise à jour du kilométrage de la voirie communale a été effectuée. Au 1er janvier 2024, la commune totalisera près de 95 kilomètres de voirie.

Mme Claudine Bussetti est intervenue dans le cadre du Label Lire et Faire Lire. Comme en 2017, elle propose de déposer un renouvellement de candidature pour l’année 2023.

Mise en place de la gratuité à la bibliothèque municipale

Sylvie Lacan a, quant à elle, présenté la proposition suivante.

La bibliothèque publique est le centre d’information local où chacun peut trouver toutes sortes de connaissances et d’informations. La bibliothèque d’Espalion rend déjà gratuitement de nombreux services comme la consultation sur place de tous documents, une mise à disposition des ressources en ligne et un accès gratuit à toutes les animations portées par celle-ci comme actuellement l’exposition des peintures de Patrick Froissard. Par ailleurs, la Communauté de communes porte la mise en réseau des bibliothèques au travers "de rives en rimes". À ce jour 14 communes ont fait le choix d’intégrer ce réseau dont celle d’Espalion. Deux axes ont été définis, l’informatisation des bibliothèques pour septembre et une diversification de l’offre culturelle par des animations mutualisées. C’est ainsi qu’il a été proposé de rendre gratuit, pour tous les usagers, l’adhésion à la bibliothèque municipale. La proposition a été adoptée et entrera en application dès le 1er août.