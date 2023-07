Decazeville. Le "tour des arts" en photographies et en peintures

Des expositions sont toujours à l’affiche sur le territoire (et plus loin). D’autres vont arriver. C’est le moment d’entreprendre des pauses cultures.

Au cinéma la Strada, Decazeville : Christophe Castes expose de belles photographies de paysage dans le hall de la Strada. Ce Decazevillois d’origine a toujours été attiré par la photo. Son père lui avait offert un appareil pour ses 10 ans.

"Ce n’est que 35 plus tard, en 2019, que j’ai eu un déclic pour cet art, lors d’une formation photo de nuit, à Paris. Depuis ce jour, mon boîtier ne m’a plus quitté. J’arpente, la France, l’Europe, le monde à la découverte de nouveaux paysages, de visages, d’instants nourris de réflexion spirituelle intérieure et de médiations contemplatives", se plaît-il à dire.

Ces clichés sont disponibles à la vente. À voir jusqu’à la fin août aux heures d’ouverture du cinéma.

Musée de l’ASPIBD à Decazeville : le musée du patrimoine minier et industriel de l’ASPIBD, zone du Centre, accueille une exposition photographique du célèbre photographe Gérald Bloncourt (1925-2018), le franc-tireur de l’image. Militant révolutionnaire, témoin des combats et des douleurs, Gérald s’est toujours voulu le témoin de son temps, du quotidien de ses semblables, de leur beauté, de leurs difficultés et des injustices par exemple dans les bidonvilles autour de Paris.

Il chérit par-dessus tous les gens ordinaires, le peuple : mineurs, manœuvres au poste à l’usine, ouvrières sur le chemin de l’atelier, maçons, dockers. Parfois un fragment de corps lui suffit pour nous montrer la beauté, la joie, la peine, la dignité du travail, parfaitement en phase avec l’épopée industrielle du Bassin.

Ses clichés sont placés en divers endroits au sein du musée decazevillois, un documentaire rappelle la vie de cet homme au destin singulier, depuis son île d’Haïti. Visible du mardi au samedi, de 14 heures à 18 heures, jusqu’à fin août.

Marie-Hélène Bou vous invite à Gramat. La Decazevilloise Marie-Hélène Bou propose une nouvelle exposition en la galerie estivale de la salle du Couvent, Gramat (Lot). Y participent 10 artistes peintres et sculpteurs de renom.

Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 heures et de 15 h à 19 heures ainsi que les dimanches et lundis de 15 h à 19 h, jusqu’au 22 septembre.